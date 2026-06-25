記事ポイント芝浦工業大学と北海道別海町が包括的な連携・協力協定を締結デザインプロセス研究室の「人間中心デザイン」で地域課題の抽出から解決まで取り組む標識統一・スケートリンク再生・道の駅活性化など具体テーマで学生がPBLに参加 芝浦工業大学と北海道別海町は、「包括的な連携・協力に関する協定」を締結しました。双方の知見・技術・情報・資源を活用して地域社会の発展に寄与することを目的としており、別海町を