記事ポイントあこやケシパール×ラボグロウンダイヤ枠なし融合ジュエリーライン極小ケシパールの糸穴は熟練職人による一粒ずつの手作業マクアケで7月5日まで先行販売・3サイズ展開 GIZANYは、あこや真珠の中でも希少な「ケシパール」とラボグロウンダイヤモンドを融合させた新ジュエリーライン「K＋D Fusion」を発表しました。枠を持たない大胆な設計で素材本来の輝きを最大限に引き出す、まったく新しいカテゴリーのネックレ