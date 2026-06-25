気象台は、25日午前2時17分に、レベル３土砂災害警報を朝倉市、東峰村に発表しました。筑後地方では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■北九州市●レベル２土砂災害注意報■福岡市●レベル２土砂災害注意報■大牟田市●レベル２土砂災害注意報■久留米市●レベル２土砂災害注意報■直方市●レベル２土砂災害注意報■飯塚市●レベル２土砂災害注意報■田川市●レベル２土砂災害注意報■八女市●レベル２土