群馬県高崎市で28歳の女性が殺害された事件。警察はきのう夜、女性の車で事故を起こし死亡した男の自宅を家宅捜索しました。この事件はきのう未明、高崎市の駐車場で、吉田千夏さん（28）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。警察は、事件現場で吉田さんと一緒にいたとみられる男の行方を追っていましたが、その後、埼玉県深谷市で吉田さんの乗用車が事故を起こしているのが見つかり、運転していた34歳