「ツインズ３−１２ドジャース」（２３日、ミネアポリス）最高の結果ではなかった。それでも確実に１点を奪った。２−２の四回、１死一、三塁。ドジャース・大谷翔平は元ロッテのボスが投じた初球、浮いたカーブを左犠飛にした。最低限の仕事で決勝点。ベンチに戻ると、仲間たちからハイタッチでたたえられた。勝ち越しに成功した直後に３者連続安打で２点を追加。大谷の一振りがチームに流れを呼び込む結果となった。初回に