Ｊ１清水がＪ１広島のＦＷ木下康介を完全移籍で獲得することが２５日までに分かった。木下は東京出身の１９０センチの長身ＦＷ。横浜ＦＣから１３年ＳＣフライブルクで海外挑戦。２０２１年に浦和でＪリーグに復帰し、水戸、京都、柏を経て、昨年６月から広島に所属しており、百年構想リーグでは１９試合に出場し、３得点を記録していた今季、広島からはすでに獲得が発表されているＦＷジャーメイン良に次ぐ２人目となる。