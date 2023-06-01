昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）が23日（日本時間24日）、ドラフト候補がパフォーマンスを披露する「2026年MLBドラフトコンバイン」に参加した。フリー打撃では9本の柵越えを放ち、自慢のパワーで注目を集めた。ダイヤモンドバックスの本拠地、チェース・フィールドがどよめきに包まれた。佐々木が豪快なスイングで捉えた打球が次々と右翼、右中間のスタンド