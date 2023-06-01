◇W杯北中米大会1次リーグ1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行い、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦の舞台となるダラスに移動した。20日チュニジア戦でW杯初得点を含め2得点でオランダ1部得点王の実力を示した上田綺世（27＝フェイエノールト）は、アジア人選手最多となる1大会3得点に照準。大幅なメンバー入れ替えが見込まれる一戦で絶対エースが1次リーグ白星締めに