政府は24日、AI・半導体など17の戦略分野について、2040年度までに官民で総額370兆円を超える投資を想定した計画をとりまとめました。高市首相「行き過ぎた緊縮志向と未来への投資不足の流れを断ち切り、こうした技術を有する方々の社会実装、新たな市場獲得の挑戦を全力で後押ししてまいります」政府は新たな成長戦略で、17の戦略分野の中から選定された62の製品や技術について、2040年度までに370兆円を超える官民投資を想定した