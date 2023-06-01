引き分けでも2位で決勝トーナメント進出が懸かる一戦森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。練習後、MF鎌田大地が取材に応じ、グループ最終節に向けて対戦相手の印象を語った。強敵スウェーデンとの一戦に向け、「簡単なゲームにはならないと思うんですけど。チームとして戦っていけたら、うちとしては勝てる可能性は