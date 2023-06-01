カナダ日本時間25日午前4時、B組首位のカナダと同2位スイスがバンクーバーで激突する。【もっと読む】世界が日本に注目するようになってきた このW杯をクレージーにしてくれるのを楽しみにしているともに1勝1分けの勝ち点4。得失点差で上回るカナダは引き分け以上で1位通過となり、初の決勝トーナメント進出にも大きく近づく。スイスは勝てば逆転で首位に立つ。アイスホッケー大国からサッカー大国への飛躍を狙う開催国と、移