記事ポイント四国のこどもキャンプで唯一、「みきゃん気球」の係留飛行体験ができるツリートレッキング・魚つかみどりなど10種を超えるアクティビティが揃う小学3〜6年生対象・定員25名・旅行代金39,900円（税込）で3泊4日 ソラヤマいしづちが、2026年7月27日（月）から30日（木）の3泊4日、愛媛県久万高原町にて「空・山・森・星！久万高原こどもキャンプ2026」を開催します。小学3年生〜6年生を対象に、限定25名の参加申し