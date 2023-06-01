記事ポイント第63回大阪府合唱祭で55回連続出場表彰を受賞前身「コーロ・ビアンカ」から続く長年の歴史現役学生と卒業生合唱団が合同ステージを披露 四天王寺大学のコーラス部「CANTIAMO（カンティアーモ）」が、令和8年6月28日（日）に開催される「第63回 大阪府合唱祭」において、55回連続出場表彰を受賞することが決定しました。池田市民文化会館（アゼリアホール）での本番では、現役学生と卒業生合唱団による合同演奏・