記事ポイント「ゲームHIGH人になりまして。」一期生オーディションを2026年6月12日より開始FPS・ホラー・レトロなどジャンル不問、多彩な配信スタイルを歓迎一期生6名の魂を募集、デビューまで伴走サポートあり ONE LOOPは、ゲーム配信を軸に活動するVTuberプロダクション「ゲームHIGH人になりまして。」の一期生オーディションを、2026年6月12日より開始しました。FPS・RPG・ホラー・レトロゲームまでジャンルを問わず、ゲー