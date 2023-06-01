記事ポイント四天王寺大学短期大学部が盲導犬学習ゲーム2種を制作・寄贈カルタとすごろくで盲導犬の育成プロセスを学べる設計独自調査と豊富なイラストで子どもから大人まで楽しめる工夫 四天王寺大学短期大学部は、ライフデザイン学科の学生が制作した盲導犬学習ゲーム2種を、日本ライトハウス盲導犬訓練所へ寄贈します。カルタ「今日からキミも盲導犬マスター」とすごろく「盲導犬すごろく」の2種で、遊びながら盲導犬の役