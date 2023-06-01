記事ポイント富山開校で47都道府県への展開を完全達成全国約4,500スクール・会員数約70,700名規模部活支援・福祉事業拡大と戦略的M&Aでシェア拡大 リーフラスは富山県へのスクール開校により、「リーフラススポーツスクール」の全国47都道府県展開を達成しました。2001年の創業から25年、「スポーツを変え、デザインする。」という理念のもと積み上げてきたネットワークが、日本全国をカバーするに至っています。今回の達