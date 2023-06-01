24日夜、三重県川越町の国道1号で8歳の小学生を車ではね大けがをさせたとして、56歳の女が逮捕されました。 過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、四日市市の自称パート従業員の女（56）です。 警察によりますと女は、24日午後8時15分ごろ、川越町高松で乗用車を運転し交差点を右折しようとしたところ、家族と横断歩道を渡っていた川越町に住む小学生の男の子（8）をはね大けがをさせた疑いがもたれています