２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村で、夏の農業生産状況を視察する習近平氏（左から２人目）。（徳州＝新華社記者／燕雁）【新華社徳州6月24日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は24日、山東省徳州市を視察した。２４日、徳州市陵城区辺臨鎮東于架村の農業用水路のそばで、かんがい・施肥一体化設備を視察する習近平氏（右）。（徳州＝新華社記者／燕雁）２４日、徳州