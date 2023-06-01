ニューヨーク原油市場で売り注文が広がり、先物価格は一時、1バレル＝70ドル台を割り込みました。60ドル台となるのは、イランでの戦闘開始直後の3月上旬以来です。ニューヨーク原油市場では24日、アメリカとイランの戦闘終結の最終合意への期待感とともに、ホルムズ海峡を通航する船舶が出始めているとの報道などを受け、売り注文が広がりました。WTI原油先物価格は一時、前の日より4％あまり安い1バレル＝69ドル台に下落。1バレル