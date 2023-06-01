北朝鮮による拉致問題についての国連シンポジウムが開かれ、「残された時間はほぼない」として家族らが早期の解決を訴えました。24日夜、日本やアメリカ、韓国政府などの共催で行われた国連シンポジウムのテーマは、「拉致問題の一刻も早い解決に向けて機会の窓を開く」です。日本からは、拉致問題担当相を兼務する木原官房長官や家族会の横田拓也代表らが出席しました。拉致被害者家族会・横田拓也代表（57）「私たちは全拉致被害