アメリカのトランプ大統領がサッカーワールドカップの決勝戦に出席し、優勝チームにトロフィーを手渡す予定であることがわかりました。FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティーノ会長は、来月19日にニュージャージー州で行われるサッカーワールドカップの決勝戦にトランプ大統領が出席し、優勝チームにトロフィーを手渡す予定だと明らかにしました。大統領は去年のクラブワールドカップでも優勝トロフィーを渡しています。