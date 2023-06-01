NY株式24日（NY時間12:12）（日本時間01:12） ダウ平均52137.13（+470.29+0.91%） ナスダック25770.37（+183.33+0.72%） CME日経平均先物69740（大証終比：+180+0.26%） 欧州株式24日GMT16:12 英FT100 10461.63（+32.78+0.31%） 独DAX 24740.36（-153.22-0.62%） 仏CAC40 8385.49（+44.78+0.54%） 米国債利回り 2年債 4.146（-0.053） 10年債 4.400（-0.097） 30年債