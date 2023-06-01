◇ア・リーグブルージェイズ7―9アストロズ（2026年6月23日トロント）ブルージェイズの岡本は2本の適時打を含む3安打3打点をマークした。2四球も選び「ちゃんと捉えられている。球の見え方はいい」と振り返った。4―4の8回2死二、三塁で左前2点打。延長11回にも左前適時打を放ち、3試合連続で安打と打点を記録した。チームは競り負け「また切り替えて頑張りたい」と視線を上げた。