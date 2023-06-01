◇ナ・リーグカブス9ー6メッツ（2026年6月23日ニューヨーク）カブスの鈴木は「4番・DH」で出場し、5試合連続安打をマークした。千賀との対戦は2打席連続四球で、9回の第5打席で左前打を放った。2回に17号3ランを放ったクローアームストロングは「今日は初回から9回まで良い攻撃だった。3人の選手が2つの四球を取った」と8安打9得点で快勝した攻撃に胸を張った。