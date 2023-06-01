◇インターリーグドジャース12―3ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ドジャースの大谷は無安打に終わったが、決勝犠飛を放ち勝利に貢献した。2―2の4回1死一、三塁から昨季までロッテでプレーした2番手・ボスから左犠飛を放ち、2試合連続打点を記録。17安打12得点の猛攻の中、先発野手で唯一安打が出なかったものの、役割を果たした。点差の離れた9回の打席では代打が送られた。デーブ・ロバーツ監督は「十分な得点