世界が称賛する「ジャパニーズウイスキー」。こだわりがつまった、ものづくりの現場を取材しました。日本でウイスキーの製造が始まって約100年。その高い品質を支えているのはニッポンが誇る匠の技です。一切の妥協を許さないあくなき探究心。琥珀（こはく）色の美酒に込められたニッポンのものづくりの魂とは。京都と大阪の境にあるサントリー山崎蒸溜所。創業1923年。ここで作られているのがウイスキー「山崎」です。2025年に世