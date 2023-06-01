◇ナ・リーグメッツ6―9カブス（2026年6月23日ニューヨーク）腰椎炎症から復帰2戦目だったメッツの千賀は、2回に突如崩れ6敗目を喫した。2四死球などで満塁とし、押し出し四球や3ランを許すなど一挙5失点。4回途中で降板し本拠地のファンからブーイングを受け「ストライクゾーンにしっかり投げる、勝負するというところがうまくいってない」と下を向いた。