「好き」が原動力の“推し活”文化。そんな推し活ニーズに応えるグッズやサービスが集結しました。24日から東京ビッグサイトで開催されている日本で唯一の推し活専門の展示会「第29回ライフスタイルweek【夏】推し活EXPO」。240の企業や団体が推し活グッズやサービスなどを出展しています。推し活の市場規模は約3.8兆円（2025年3月時点）。15歳〜69歳までの国民の3割以上にあたる約2600万人が推し活をしていると推計されています