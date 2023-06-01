群馬県高崎市の駐車場で起きた殺人事件で、亡くなった28歳の女性の知人とみられ、交通事故で死亡した男の自宅に警察が家宅捜索に入りました。24日夜、警察が殺人容疑で家宅捜索を行ったのは、群馬県玉村町に住んでいた34歳の男の自宅です。警察によりますと、24日午前4時ごろ、34歳の男が運転していた車が埼玉県深谷市内で電柱に衝突する事故を起こし、男はその後、死亡が確認されました。このおよそ1時間前、30キロほど離れた群馬