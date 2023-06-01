24日夜、愛知県豊川市の交差点で男子高校生が車にはねられ死亡する事故がありました。 警察によりますと24日午後8時40分ごろ、豊川市宿町の国道1号の交差点で、豊橋市に住む男子高校生（15）が自転車に乗って道路を横断していたところ、会社員の男性（58）が運転する直進してきた乗用車にはねられました。 男子高校生は病院に運ばれましたが、頭を強く打っていて約1時間後に死亡が確認されました。 乗用車を運転