記事ポイント1935年創業のフィンランド発ファブリックブランドが日本上陸ヨーロッパアナグマを日本向けブランドアイコンに採用アパレル・バッグ・シューズなどライセンス展開を開始 クラウン・クリエイティブは、フィンランドの大手インテリアブランド「VALLILA（ヴァリラ）」の日本におけるライセンス権を取得し、日本市場での本格展開を開始します。ヨーロッパアナグマをブランドアイコンに据えた新ライフスタイルブランド