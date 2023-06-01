記事ポイント3種類の刺身こんにゃく食べ比べが無料バイキングで楽しめます入場・駐車場・バイキングすべて無料で参加できます「さしみこんにゃくの日限定セット」が951円(税込)で購入できます こんにゃくパークは、7月1日『さしみこんにゃくの日』特別企画として、2026年6月20日(土)から7月5日(日)まで期間限定イベントを開催します。無料バイキングでは3種類の刺身こんにゃくの食べ比べが楽しめるほか、「さしみこんにゃくの