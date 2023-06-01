記事ポイント医療機器承認番号取得済みの高周波温熱機器で、急性・亜急性・慢性疾患すべてに対応コンパクト設計でスポーツチームへの帯同や遠征先など現場を選ばず使用できる無料講習制度を人数・回数無制限で受講でき、導入後のスキル向上を支援 インディバ・ジャパンは、医療機器承認番号を取得した高周波温熱機器「インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT/ATシリーズ」を2026年5月18日に発売しました。整形外科やリハビ