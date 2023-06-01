記事ポイント創立50周年式典でロボットとのじゃんけん「最多人数」ギネス世界記録を達成「AYUDA」は身長160cmのヒューマノイド型ロボット667名中664名が参加完了、1時間でギネス記録を樹立 CIJは、2026年6月6日に開催した創立50周年記念式典で、自社製品「AYUDAシリーズ」を使った「1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数」のギネス世界記録(TM)を達成しました。式典には社員とご家族計732名が参加し、そのうち664名が「