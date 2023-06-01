記事ポイントシスタチンAが多いほどバリア機能が高いことを成人43名のプロテオーム解析で確認「ふくゆたか」の『豆乳由来高純度イソフラボン』にシスタチンAを増やす効果を発見1ヶ月連用試験で経皮水分蒸散量の減少を確認しバリア機能強化を実証 ノエビアグループは、独自の精製技術で抽出した九州産丸大豆「ふくゆたか」の『豆乳由来高純度イソフラボン』が、肌のバリア機能を強化することを解明しました。バリア機能に重要