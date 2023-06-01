２４日、夏季ダボス会議の商工界代表座談会に出席した李強総理（奥右）。（大連＝新華社記者／黄敬文）【新華社大連6月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は24日、遼寧省大連市で開かれた第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）の商工界代表座談会に出席した。