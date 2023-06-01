記事ポイント釣り糸でテンセグリティを組み立て、力のバランスを体感工場見学で釣り糸の紡糸〜製品化工程を間近に見学7月28日開催・小学4〜6年生対象・先着20名・無料 サンラインは、2026年7月28日（火）に山口県岩国市の本社食堂で「なつやすみオープンラボ2026」を開催します。釣り糸を使ったテンセグリティ工作と工場見学を通じて、ものづくりと科学の面白さを体感できる体験型学習イベントで、今年で4回目の開催です。フ