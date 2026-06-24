虫歯の予防には、年代に応じた適切な対策が重要とされています。まず、乳幼児期は、歯口清掃や食習慣などの基本的な歯科保健の生活習慣を身につけるために大切な時期です。乳歯の虫歯と永久歯の虫歯には強い関連性が認められており、特に甘味食品・飲料の摂取頻度は虫歯の発病と大きく関わっています。中でも砂糖は、虫歯菌を歯に吸着させてしまうため、他の糖質よりも虫歯を誘発しやすいといわれています。また、幼児は健全な発育