スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、好評のジュニアランニングシューズの夏仕様モデル「清涼サマーシューズ」を、6月下旬から順次スポーツデポ限定95店舗および公式オンラインストアで発売する。今年3月に発売した「オールラウンドモデル ジュニア ランニングシューズ」は、「サッと履けて、スッと走れる」をコンセプトに、ハンズフリー機能や走りやすさが好評を博した。今回発売する