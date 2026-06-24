「miniあみじゃが・ハニーバター味」東ハトは、6月29日から全国コンビニルート限定で、「miniあみじゃが・ハニーバター味」を期間限定発売する。ザクッと食感のポテトチップス「あみじゃが」が食べやすいミニサイズで登場する。持ち運びやすいカップ形態で、いつでもどこでも手軽に食べられる食べきりサイズとなっている。「miniあみじゃが・ハニーバター味」は、はちみつの甘い風味にバターのコクを効かせ、あまじょっぱ〜い味わ