「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月23日から、天然木パレットの優れた通気性と、天然い草マットレスの調湿・消臭機能を組み合わせた「自由に組み換えできる パレットベッド＆畳マットレス2点セット」（以下、同品）の販売を開始した。ベッドとしてはもちろん、小上がりやくつろぎスペースとしても活用できる自由度の高い設計で、ライフスタイルに合わせた快適な空間づく