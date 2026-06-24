「モーニングマアム（アサイー）」不二家は、食物繊維をおいしく摂れるひとくち新朝食に新フレーバーとして「モーニングマアム（アサイー／ヨーグルト）」を、6月30日から発売する。不二家のロングセラー「カントリーマアム」の技術を活用した、朝食にもぴったりな食物繊維入りソフトクッキー「モーニングマアム」シリーズから、新フレーバー“アサイー”と“ヨーグルト”が登場する。アサイー味には鉄分を、ヨーグルト味にはカル