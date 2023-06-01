オンラインコミュニケーションサービス内で、ウイルスを取得したり賭博をしたりしたなどとして、少年9人が立件されました。捜査関係者によりますと、逮捕・書類送検されたのは10代の少年7人です。7人は、オンラインコミュニケーションサービス内の「サーバー」と呼ばれる同じコミュニティーに所属し、賭博をしたり、コンピューターウイルスを取得したりするなどした疑いがもたれています。7人のうち、19歳の少年1人がランサムウェ