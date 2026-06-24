「ワイルドポテコ・わさび味」東ハトは、6月29日から「ワイルドポテコ・わさび味」を期間限定で発売する。「ワイルドポテコ」は、通常ポテコとは異なる、ぶ厚いギザギザリングで食べごたえがあり、やみつきになる食感とのこと。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい！”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品となる。「ワイルドポテコ・わさび味」は、安曇野産本わさびのパウダーを使用し、