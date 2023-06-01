オランダ・ベルギー公式訪問中の天皇陛下は、2週間にわたる滞在の感想をカメラの前で話されました。陛下はオランダ・ベルギー両国王室の温かいもてなしに感謝すると共に、2006年のオランダ静養の際に、愛子さまとも交流した両国の王女・王子たちと今回再会したことについて、話されました。「愛子はその時4歳でしたけれども、それぞれ20年の時を経て、すっかり成長されて立派になられていること、本当に私たちも大変うれしく思いま