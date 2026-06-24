「雲海」プラチナ万年筆は、富士山とその周囲を泳ぐ雲との共演から生まれる美しい景色からインスピレーションを受け、そのイメージを様々な加飾方法を用いて万年筆全体で表現することをコンセプトに、2023年から始まった「富士雲景シリーズ」。今回、四作目（最終作）として「雲海（うんかい）」を限定発売する。シリーズの締めくくりとしてモチーフに選んだのは、富士山を取り巻く壮大な雲海。幾重にも重なり、静かに広がっていく