デニーズジャパンは、7月8日から、旬のフレッシュな桃を使用した季節限定デザートを販売する。デニーズでは、毎年好評を得ているフレッシュな桃を使用した季節限定デザートを今年も販売する。まるごと1個の桃を楽しめる贅沢なサンデーから、桃の魅力をぎゅっと詰め込んだパルフェ、パンケーキ、ドリンクまで、幅広いラインアップを用意した。さらに今年は、ふわっと削り出した純氷のかき氷と桃を合わせた新感覚の「氷 桃のフルーツ