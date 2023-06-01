アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の商船の航行をめぐり、「イランは『通航料などを徴収しない』と伝えてきた」と主張しました。トランプ大統領は24日、イランがアメリカに対して、「『ホルムズ海峡を航行する船舶に通航料などのいかなる料金も請求したり、徴収したりしていない』と伝えてきた」とSNSに投稿しました。そのうえで、この内容が虚偽であった場合にはイランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議が「即座に打ち切