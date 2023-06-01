◆米大リーグメッツ―カブス（２４日、米ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのカルロス・メンドサ監督（４６）が２４日（日本時間２５日）、千賀滉大投手（３２）をリリーフに配置転換することを明言した。地元局「ＳＮＹ」が本拠地・カブス戦前のインタビューをＳＮＳで公開した。メジャー４年目の千賀は今季、開幕ローテ入りしたが、ここまで７登板で勝ち星なしの０勝６敗、防御率１０・０８。４月２６日（同２７日）