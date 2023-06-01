２４日、夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センター。（大連＝新華社記者／李鋼）【新華社大連6月24日】中国遼寧省大連市で開催中の世界経済フォーラム（WEF）第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）は24日、大連国際会議センターで開会式典を開いた。２４日、夏季ダボス会議の開会式典。（大連＝新華社記者／潘碰竜）２４日、夏季ダボス会議の開会式典。（大連＝新華社記者／潘碰竜）２４日、夏季